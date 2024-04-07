Харківщина, 7 квітня.

● 7 квітня 00:40 м. Харків відбувся обстріл БПЛА. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

● 6 квітня 15:49 м. Харків, Шевченківський район. Загинув 49-річний чоловік.

Постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі, навчальний заклад.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча, Краснета та ін. Авіаударів зазнали н.п. Купʼянськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова.

● 7 квітня 01:40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Частину безпілотників ліквідували сили ППО.

● 22:40 у м. Куп’янськ під обстрілом 4-поверховий житловий будинок. Зруйновано два поверхи будинку. Загинула жінка 85 років.

● 20:00 смт Липці Харківського району. Відбувся артобстріл. Пошкоджено приміщення магазину. Інформація щодо постраждалих не надходила.

● 15:45 у смт Кутузівка відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено навчальний заклад. Без постраждалих.

▪️15:20 смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Без постраждалих.

● 11:40 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу частково зруйновано двоповерхову будівлю «УкрПошта». Постраждалих не було.

● 6 квітня 10:00 смт Борова Ізюмський район. Відбувся ракетний обстріл Гром Е1. Пошкоджено 10 житлових будинків. Троє жінок зазнали поранень.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 168,35 га території, знищили 972 вибухонебезпечних предметів.

На фото м. Куп‘янськ.

Джерело: https://t.me/synegubov/8968

Новости портала «Весь Харьков»