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Харківщина, 8 жовтня

▪️ 17:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

▪️ 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу с. Миронівка.

▪️ 16:21 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Влучання КАБ в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років.

▪️ 14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Перовське. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На фото: м.Купʼянськ

Харківщина, 8 жовтня

Харківщина, 8 жовтня

Харківщина, 8 жовтня

Харківщина, 8 жовтня

Джерело: https://t.me/synegubov/11519

Новости портала «Весь Харьков»

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