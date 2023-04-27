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«Я вот сейчас комиссию прохожу...И если все получится, я в суд на них подам»

«Я вот сейчас комиссию прохожу...И если все получится, я в суд на них подам»

Мобілізований військовослужбовець на Лиманському напрямку обговорює невдоволення діями командування та небажання продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів ров.

● «либо они идут опять в наступление, и может 9-го мая что нибудь закончится»;

● «заморозились все эти отпуска, нах*й, ждут глобальное какое-то наступление».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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