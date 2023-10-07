Як багато "перемог" здобув Путін?

— Втрачено Крим як безпечну базу для російського флоту;

— Втрачено відчуття безпеки в самій Росії;

— Втрачено половину звичайних збройних сил в Україні;

— В Україні загинули сотні тисяч військовослужбовців, і ще більше втрачено поранених;

— Втрачено європейський газовий ринок — бізнес обсягом 50 мільярдів євро на рік;

— Втрачено $400 млрд заморожених російських активів, які тепер перебувають у західних юрисдикціях;

— Втрачено доступ до міжнародних ринків капіталу;

— Втрачено $350 млрд унаслідок втечі капіталу і $600 млрд у вигляді недоотриманого ВВП;

— Загальні втрати російської економіки з 2014 р. склали $1,5 трлн, що відповідає ВВП за цілий рік, або понад $11 тис. на кожного росіянина;

— Втрачено нейтральний статус Фінляндії та Швеції у зв’язку з їхнім вступом до НАТО;

— Втрачено статус і важелі впливу на ближнє зарубіжжя — Вірменія тікає з ОДКБ, щоб притиснутися до Заходу, Азербайджан сприйняв слабкість Росії як зелене світло для нового наступу в Нагірний Карабах. Туреччина і Китай зміцнюють свою перевагу в Центральній Азії;

— Втрачено міжнародний престиж — тепер Путіна сприймають як невдаху та злочинця;

— Втрачено величезні обсяги продажів російської оборонної продукції, оскільки незадовільні результати російських військових дій означають, що потенційні покупці тепер розуміють, що російське озброєння — просто сміття;

— Втрачено Україну — його ідіотське, жорстоке вторгнення налаштувало весь український народ проти Росії;

— Втрачено Україну в розрізі її вступу до ЄС — тепер це станеться;

— Втрачено військову перевагу над Україною — часи, коли Росія могла легко увійти в Україну, минули;

— Втрачено статус великої держави. Вступаючи в цю війну, Путін вважав себе рівноправним партнером Китаю, тепер же він розуміє (і, що важливіше, це розуміє і Китай), що Росія — це держава третього або четвертого рангу, слабка і підпорядкована Китаю.

▶ ️І Метт Гетц і божевільні елементи в Республіканській партії хочуть припинити озброювати Україну, щоб повернути все перераховане вище назад?

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17681

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