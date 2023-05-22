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ISW, 22 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-21-2023)

● «Вагнер», вероятно, достиг западных административных границ Бахмута; ВСУ продолжают отдавать приоритет контратакам вокруг города.

● Путин 21 мая поздравил «группу Вагнера» и российских военных с взятием Бахмута.

● Пригожин предсказуемо заявил, что победа – дело «Вагнера».

● Байден заявил 21 мая, что США будут обучать украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, для укрепления обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и южнее Кременной и на линии Донецк-Авдеевка.

● Сообщается, что ВСУ нанесли ракетный удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске.

● Кадыров заявил, что по состоянию на 20 мая в Украине действуют семь полков и четыре батальона из Чечни.

● Сообщается, что российские оккупационные власти усиливают меры фильтрации на оккупированных территориях Украины для поиска украинских партизан.

#война #аналитика #ISW

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17109

Новости портала «Весь Харьков»

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