ISW, 22 мая
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-21-2023)
● «Вагнер», вероятно, достиг западных административных границ Бахмута; ВСУ продолжают отдавать приоритет контратакам вокруг города.
● Путин 21 мая поздравил «группу Вагнера» и российских военных с взятием Бахмута.
● Пригожин предсказуемо заявил, что победа – дело «Вагнера».
● Байден заявил 21 мая, что США будут обучать украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, для укрепления обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.
● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и южнее Кременной и на линии Донецк-Авдеевка.
● Сообщается, что ВСУ нанесли ракетный удар по российскому штабу на аэродроме в Бердянске.
● Кадыров заявил, что по состоянию на 20 мая в Украине действуют семь полков и четыре батальона из Чечни.
● Сообщается, что российские оккупационные власти усиливают меры фильтрации на оккупированных территориях Украины для поиска украинских партизан.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17109