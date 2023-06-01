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Итак, подробнее по ракетным и дроновым ударам по Украине за май

Итак, подробнее по ракетным и дроновым ударам по Украине за май

Итак, подробнее по ракетным и дроновым ударам по Украине за май

с 28 апреля по 29 мая российскими оккупантами было применено 198 ракет из которых было сбито 177 ракет.

По номенклатуре:

137/126 - Х-101/555

31/28 - Калибр

18/16 - Искандер-М/К

7/7 - Х-47М2

5/0 - Х-22

Как видите, преимущественно наносятся удары посредством авиационных ракет Х-101/555, что обусловлено большими возможностями в их производстве. В свою очередь это не добавляет им эффективности прорыва ПВО. Равно как и КРМБ "Калибр". Всё это делает функционал данных ракет крайне посредственным.

Дронов-камикадзе Shahed-136 с 3 мая 2023 было применено по территории Украины 413, из которых 377 было сбито. Их эффективность прорыва ПВО практически на том же уровне, что и у ракет, но разница в цене. 413 Shahed-136 это в около $12,5 млн +/-%, что соответствует стоимости 2-х "Калибров".

В целом, эффективность прорыва ПВО у российских ракет и дронов-камикадзе стали ниже 10%, а эффективность самих ударов до 5%.

Такие результаты стали возможны благодаря тому, что опытным экипажам ПВО поступают на вооружение всё более современные системы.

Комбинация из богатого и по-настоящему уникального опыта украинских операторов ПВО и высокотехничного и высокотехнологичного оборудования, которого с каждым днём становится всё больше, приводит к тому, что "аналоговнет" ракеты всё чаще грохочут, но всё меньше разрушают.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19288

Новости портала «Весь Харьков»

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