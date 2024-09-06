Китайські тролі інфікують американську демократію. Трамп проти Байдена, фейки проти фактів

Китайці, схоже, надихалися фільмом "Матриця", вирішивши створити свою власну симуляцію реальності, де американці самі себе знищують. Не потрібно жодних танків, достатньо клавіатури, - це лише сценарій, який прогнозують розвідки й описують медіа, але сценарій - ґрунтовно опрацьований.

▶ ️Тролі в соцмережах видають себе за американських виборців, паплюжать американських політиків і розпалюють ворожнечу, - напередодні листопадових президентських виборів у США. Мегазавдання — переформатувати свідомість американців.

● Ще на початку 2024 року голова ФБР Крістофер Рей визнав: США вразлива перед китайськими «піжамними вояками»: «Хакери з КНР націлені на нашу критично важливу інфраструктуру, водоочисні споруди, нашу електромережу, наші нафто- та газопроводи, наші транспортні системи».

● Це може виглядати фантастично, та згадайте планове (!) оновлення антивірусного ПЗ CrowdStrike у липні 24-го, коли через збій підвисли сервери з Microsoft Windows по всьому світу: перестали працювати комп'ютери у аеропортах, медзакладах, ЗМІ, додатки банків та навіть платіжні термінали в супермаркетах і т.д.

● США категорично не вистачає фахівців у сфері кібербезпеки, що підвищує вразливість країни. Рей зауважив, що китайські кібершпигуни перевищують чисельність кіберагентів ФБР у співвідношенні 50 до 1.

▶ ️За найгіршим сценарієм, Китай нападаючи на Тайвань, здійснить масштабну хакерську атаку на США: підігріті пропагандою КНР американці чубитимуться та звинувачуватимуть уряд, який, звичайно, «мав захистити їх від негараздів».

● Могутні Штати можуть опинитися у тотальному хаосі, в який внесуть ще більш розбрату політики на кшталт Трампа. І тоді постане питання: чи зможуть США допомагати своїм партнерам в Україні чи Тайвані? Відповідь може бути невтішною.

● Хаос перед виборами в США «двіжує» таємна китайська кампанія, яку аналітики охрестили "Спамуфляж" або "Драконів міст". Spamouflage діє щонайменше з 2017 р, але активізував свою діяльність з наближенням виборів-2024. Активовано тисячі облікових записів на понад 50-ти сайтах, форумах та соціальних мережах, які засівають суміш спаму та цільової пропаганди.

● Джек Стаббс, керівник дослідницької групи Graphika, каже, що Spamouflage агресивно впливає на політичні дискусії в США. Наприклад, хакери КНР видавали себе за антивоєнних активістів США, використовуючи кілька акаунтів на X: вони створювали меми, в яких Трампа «охрестили» шахраєм, зображаючи в тюремній робі, а Байдена називали "боягузом", висміювали його неуважність.

● Меседжі Spamouflage не віддають перевагу будь-якій політичній фігурі, і радше спрямовані на посилення критики на адресу американського суспільства та уряду. Фактично, головним її продуктом є експорт розбрату в США.

▶ ️Навіщо це Китаю?! США готується до виборів, а КНР – до нападу на Тайвань. Піднебесна ніколи не приховувала, що вважає демократичний острів своїми споконвічними землями й хоче повернути його у свої лабети. Тому задача Пекіна — настільки занурити Вашингтон у свої власні проблеми, аби й думки не було рятувати китайський «#Крим_наш».

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