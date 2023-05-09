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Коллаборанты готовятся к бегству из Геническа и Скадовска

Коллаборанты готовятся к бегству из Геническа и Скадовска

На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ все больше российских оккупантов и коллаборантов не только задумываются о бегстве с оккупированных территорий, но и активно готовятся к нему.

В частности, такой процесс начался и в Геническе Херсонской области.

Коллаборанты уже расклеили на улицах города своеобразные объявления об "эвакуации" военно-гражданской администрации. В этих объявлениях указан набор "тревожного чемодана", который пригодится в случае побега.

#контрнаступление #коллаборанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16357

Окупаційна адміністрація почала тікати зі Скадовська, – Генштаб.

«В ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації».

Скадовськ, скоро додому!

Джерело: https://t.me/truexanewsua/72689

Новости портала «Весь Харьков»

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