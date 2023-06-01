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Лубінець: Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених
Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.
Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.
Джерело: ukrinform.ua