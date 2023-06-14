Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 86

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, — Сергей Караганов

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, — Сергей Караганов

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, — российский внешнеполитический эксперт Сергей Караганов в статье для журнала «Профиль».

В своей статье он призвал «сломить волю Запада» с помощью применения ядерной бомбы.

«Любой исход войны в Украине не удовлетворит россию, если «не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты».

Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто „отвалил“ и не мешал россии и миру идти вперед.

Необходимо усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента владимира путина и других руководителей рф, а в беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей.

Однако этим дело не должно ограничиться.

Ядерная риторика россии может дойти до того, что придется предупреждать «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов.

Если и эта угроза не сработает, необходимо будет использовать ядерную бомбу (очевидно, имеется ввиду стратегическое ядерное оружие)», — поделился мыслями в своей статье Караганов.

**Отсутствие успехов "на земле" второй армии в Украине — постоянно приводят к детонации "ядерной" риторики в россии.

Уже привычно, уже ожидаемо.

*70-летний профессор Сергей Караганов — один из самых влиятельных внешнеполитических экспертов рф, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба.

Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Джерело: https://t.me/znua_live/97918

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

День народження Євгена Коновальця, командира корпусу Січових стрільців
Сегодня 10:25    22
Паркетный лжец
Сегодня 10:12    63
Рада дозволила обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів: за яких умов
Сегодня 09:36    101
Постачальник дронів “Ланцет” продовжує закупівлі американської електроніки
Сегодня 09:12    146
Харківщина. 14 червня
Сегодня 09:03    142
Мережею шириться фейкове відео, на якому українські військові під час навчань начебто втопили бронетранспортер
Сегодня 09:02    136
В Челябинске хотят бороться за независимость от Кремля и создать Республику Урал
Сегодня 08:50    165
В Україні станом на зараз не зареєстровано випадків або підозр на холеру
Сегодня 08:30    126
Уничтожено 3 крылатые ракеты «Калибр» и девять иранских ударных дронов «Shahed-136/131» за ночь
Сегодня 08:24    142
Новини про те, що генсек НАТО заявив, ніби у 2023-му миру в Україні не буде, – фейкові
Сегодня 08:18    140
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 