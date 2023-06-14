Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, — Сергей Караганов

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, — российский внешнеполитический эксперт Сергей Караганов в статье для журнала «Профиль».

В своей статье он призвал «сломить волю Запада» с помощью применения ядерной бомбы.

«Любой исход войны в Украине не удовлетворит россию, если «не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты».

Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто „отвалил“ и не мешал россии и миру идти вперед.

Необходимо усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента владимира путина и других руководителей рф, а в беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей.

Однако этим дело не должно ограничиться.

Ядерная риторика россии может дойти до того, что придется предупреждать «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов.

Если и эта угроза не сработает, необходимо будет использовать ядерную бомбу (очевидно, имеется ввиду стратегическое ядерное оружие)», — поделился мыслями в своей статье Караганов.

**Отсутствие успехов "на земле" второй армии в Украине — постоянно приводят к детонации "ядерной" риторики в россии.

Уже привычно, уже ожидаемо.

*70-летний профессор Сергей Караганов — один из самых влиятельных внешнеполитических экспертов рф, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба.

Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Джерело: https://t.me/znua_live/97918

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