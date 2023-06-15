Новини однією строкою

● Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант военной поддержки Украины по «израильской модели».

● В новой концепции безопасности Германии отмечено, что главной угрозой для страны и мира является Россия.

● Некоторые члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс, — газета New York Times.

● WSJ пише, що Польща не підтримає обрання прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен новим генсеком НАТО на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця. Польща стверджує, що новим секретарем має стати хтось зі східного флангу НАТО. Польща підтримає прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

● Беларусь начала получать российское ядерное оружие, — Reuters.

● Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что Германия заплатила "тройную цену" за каждый поставленный из pоссии кубический метр газа, принеся в жертву национальную безопасность.

● На следующей неделе россию могут поместить в «черный список» FATF. Это приведет к полному отключению от SWIFT и сделает невозможными все переводы за рубеж. Если россию окончательно изолируют от мировой финансовой системы, доллар для них станет полностью неконвертируемым.

● США заблокировали продажу HIMARS для Венгрии. Продажу пакета на $735 млн заблокировал главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш. В заявлении The Washington Post он сообщил, что Венгрия должна допустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений. Пакет включает в себя 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими запчастями и поддержкой.

● В трансильванском Тыргу-Муреше (Румыния) состоялось заседание Объединенной военной комиссии Румыния-Молдова, на которой стороны утвердили план сотрудничества в области обороны на 2023 год.

● Механизм возмещения ущерба Украине от РФ будет действовать через специальный реестр. Он будет расположен в Гааге и будет собирать всю информацию о повреждениях, ущербах, вреде здоровью и жизни и тому подобное. Фонд должен наполняться из активов РФ.

● Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу.

● Доля юаня на российском биржевом рынке выросла до 39,2%.

● АвтоВАЗ собирается привлечь на завод осуждённых к принудительным работам, чтобы выпускать больше автомобилей. Из объёма необходимых трудовых ресурсов до 50% общей потребности может быть закрыто осужденными, уточнили в УФСИН по Самарской области.

● Сотрудника департамента архитектуры в японском городе Осака отстранили от должности из-за того, что он поливал кипятком, бил и пытал электрошокером своего начальника, передаёт телеканал NHK. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе.

● Украина должна получить приглашение в НАТО во время Вильнюсского саммита и стать членом Альянса в этом году! Заявил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс во время выступления в Европарламенте.

● Армія Швеції оголосила, що приєднується до бойкоту компанії Mondelez (раніше Kraft Foods), що набирає масштабів по всій країні. Mondelez відмовився залишати російський ринок. Їй належать такі популярні у Швеції бренди, як Toblerone, Marabou і Philadelphia.

● Британия объявила о новом пакете военной помощи для укрепления противовоздушной обороны Украины стоимостью 107,5 миллиона евро. В рамках пакета Киев получит радары для защиты от невыборных российских ударов, а также "пушки и много боеприпасов".

● США та союзники заморозили російські активи і вони мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.

● Суд відмовив у задоволенні позову УПЦ (МП) щодо здійснення богослужінь в храмах Верхньої Лаври. В УПЦ (МП) заявили, що будуть подавати апеляційну скаргу.

● Центробанк РФ: реальный эффективный курс рубля с начала 2023 года снизился на 18%. Сегодня рубль дешевле на 44% чем ровно год назад.

● В 2022 году Россию покинули 8,5 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Наиболее привлекательными для долларовых миллионеров остаются Австралия (приток в 3,8 тыс. человек в 2022 году), ОАЭ (5,2 тыс.), Сингапур (2,9 тыс.) и США (1,5 тыс.).

● Власти Хакасии по просьбе Минобороны РФ перестали публиковать некрологи о погибших на СВО на Украине. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии», ссылаясь на источники, близкие к региональным властям.

● На петербургском экономическом форуме, который стартует завтра, презентуют нейросеть "Жириновский".

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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