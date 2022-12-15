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Обережно, мережею ширяться маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні - Маляр
Заголовки про нібито нову хвилю мобілізації після нового року – це неправда. Про це заявила заступниця міністра оборони Маляр:
- Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через триваючу широкомасштабну збройну агресію росії.
Мобілізаційні потреби (кількість) залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові.
Заступниця міністра підкреслила: продовження мобілізації залежить від ходу війни, тому тут прогнози – некоректні.
Джерело: https://t.me/spravdi/22499
Темы: війна, пропаганда, росія, україна