Обережно, мережею ширяться маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні - Маляр

Заголовки про нібито нову хвилю мобілізації після нового року – це неправда. Про це заявила заступниця міністра оборони Маляр:

- Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через триваючу широкомасштабну збройну агресію росії.

Мобілізаційні потреби (кількість) залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові.

Заступниця міністра підкреслила: продовження мобілізації залежить від ходу війни, тому тут прогнози – некоректні.

Джерело: https://t.me/spravdi/22499

Новости портала «Весь Харьков»