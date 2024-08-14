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Один из важных сдвигов в публичной риторике РФ после Курска: «а что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничё!»

Один из важных сдвигов в публичной риторике РФ после Курска: «а что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничё!»

Эту мысль начали проталкивать сразу с федеральных каналов. Локомотивом нового дискурса стало алкобревно с лампасами – генерал-депутат Гурулёв.

Сначала он пытался задвинуть, что срочники держат оборону и никого не потеряли. Но после видео с десятками пленных российских срочников даже самые отмороженные военкоры покрутили в его адрес пальцем у виска.

Затем со всей генеральской прямотой Гурулёв влупил у Соловьёва «а вот в Афганистане при СССР контрактников не было, воевали срочниками!». И весь пропагандистский бомонд дружно закивал. Мол, это военнослужащие, они давали присягу. Пусть воюют!

Прелесть срочников в том, что они стоят гораздо дешевле наёмников.

Т.е., сейчас всех имеющихся срочников попытаются затолкать на фронт. И весь осенний призыв пойдёт на фронт. Это частично решит проблему росармии с пополнением. Однако по оценкам Блумберга большие потери толкают Кремль на проведение мобилизации ещё до конца 2024 года.

Россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать прямо сейчас. Видеобращения к Путину ничего не решат, оппозиция не поможет.

Бегите. Или готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идёт ни в какое сравнение ни с Афганистаном, ни с Чечнёй. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а не после. Будет поздно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/574

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