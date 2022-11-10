Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:16
Просмотров: 104

Оперативна інформація станом на 18.00 10.11.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 10.11.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті шістдесята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї - їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території російської федерації. Так, за наявною інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходили підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Орбана что-то пошло не так
Сегодня 11:52    241
Херсонское отторжение
Сегодня 11:40    184
Сводка МО Великобритании
Сегодня 11:27    151
В Европе опровергли российский фейк о контрабанде оружия из Украины
Сегодня 11:14    131
"Западные сотрудники оборонных ведомств ставят под вопрос способность Украины полностью изгнать российские войска из оккупированных районов"
Сегодня 11:00    196
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 10:50    127
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно
Сегодня 10:46    123
10 листопада 1838 року відійшов у вічність Іван Петрович Котляревський
Сегодня 09:26    138
Американские биолаборатории: после Украины росспропаганда взялась за Казахстан
Сегодня 09:14    166
9 листопада 1976 року створено Українську Гельсінську Групу (УГГ)
Сегодня 09:02    131
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 