Перлы русских пропагандистов

▶️ "Епископ Скопинский и Шацкий" Питирим (Творогов):

Если бы мы больше молились, то не было бы у нас столько погибших на фронте СВО.

▶️ "Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск" Константин Сивков:

Ядерное оружие будет применено по Польше. Когда наши пойдут по Польше, тогда американцы могут нанести удар ядерным оружием по отдельным нашим объектам на территории Польши.

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Англосаксы и органически связанная с ними мировая олигархия достаточно долго правили человечеством. Конец их власти наступает. Это открывает России небывалые горизонты. По всех направлениям – вплоть до русской Антарктики!

▶️ "Член СФ" Ольга Ковитиди:

Много вреда англичане принесли России. Именно британцам Россия обязана горем и страданиями, постигнувшими целые поколения. Не хотят они с нами дружить, как мы это умеем, всей душой. Сколько раз нас обманывали, разводили на доверии. Думаю, хватит!

▶️ "Директор «Русской Идеи»" Михаил Назаров:

Меня коробит муссирование пресловутых «англосаксов» как истока мирового зла. Подлинный же исток зла ‒ избранный caтанoй наpoд и его тaлмyдичeская антихристианская религия, готовящая царство мoшиaxа-антихриста, ‒ остаются в тени

▶️ "Депутат ГД от ЕР" Евгений Федоров:

Тысячи ура-патриотических каналов — это американский проект! Под предлогом патриотизма они готовят майдан в России. На каком-то этапе они все вместе должны выступить за свержение Путина.

▶️ "Постоянный член Изборского клуба" Андрей Ковалев:

Русским надо активнее рубиться в Интернете. Я сплю по 3 часа в сутки, и всегда нахожу время выйти в Интернет и сразиться с украинцами. Я рубился с украинцами во всех соцсетях, в т.ч. в «Клабхаус», «Инстаграм». А где были остальные?

▶️ "Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ" Елена Панина:

Зеленский сейчас в турне по Европе, близко от нашей территории. Почему Эйхмана можно достать из суверенной Аргентины, а другого нациста на территории другого государства — нельзя?

▶️ "Ветеран госслужбы, член ЦС МОО «Русское Собрание»" Андрей Сошенко:

Идёт война! Враг бомбит русские города и веси. А в это время на концерте 1 мая Киркоров, потрясая перьями и стразами, парил на троне над «падшими ангелами» в образе дьявола!

▶️ "Депутат Госдумы" Нина Останина:

Наша не подготовленная к реальной жизни молодёжь не только побежала за рубеж, но и побежала менять пол, чтобы избежать угрозы мобилизации!

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Вот представьте себе: конец света наступит, и все исчезнут такими же дебилами, какими являются сейчас, интересуясь чем угодно, кроме того, чем надо. Как-то даже стыдно… Стать людьми и исчезнуть ничего не поняв.

▶️ "Главный редактор журнала «Молодая гвардия»" Валерий Хатюшин:

Огонь начал пожирать поселки, деревни и дачи. Но никаких «природных пожаров» в природе не существует. Потому что ВСЕ пожары исключительно рукотворны. Потому что страна просто-таки кишмя кишит украинскими диверсантами!

▶️ "Президент "Большой Земли", обществовед" Борис Акимов:

Пора отказаться от светского государства! И вернуться на новом этапе человеческого развития к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности!

▶️ "Доктор философских наук, профессор, эксперт Изборского клуба" Александр Селиванов:

Англосаксонский тоталитаризм с фашистским оскалом терроризирует весь мир (и Россию) последовательно и беспощадно. Россию и СССР с Германией в две мировые войны стравили тоже англосаксы.

▶️ "Протоиерей" Сергий Рыбаков:

Образование, понимаемое как обучение, воспитание и просвещение человека Русского мира, требует богатырей духа, истинных педагогов-пастырей ‒ детоводителей! С Божьей помощью нам предстоит преодолеть супостата и победить в начавшейся третьей Мировой войне!

▶️ "Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:

1990-е годы стали мощнейшим психоударом по населению России. Но, как поётся в песне, «выжившие — стали крепче стали». Когда-то Бисмарк заметил, что Россия сильна, а потому страшна, мизерностью своих потребностей

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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