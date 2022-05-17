Проблемы чф рф вынудили внезапно завершить бесконечный ремонт дефективной ДЭПЛ "Алроса"

Намедни стало известно о том, что дизель-электрическая подводная лодка Б-871 "Алроса" проекта 877В (шифр "Палтус") совершенно неожиданно завершила ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе и готовится к прохождению заводских и ходовых испытаний.

Сообщение это стало крайне неожиданным, поскольку ДЭПЛ "Алроса" относилась до недавних пор именно к тем представителям флота, которые находились в бесконечном и безнадёжном ремонте. То есть, о которых проще забыть, чем отремонтировать и модернизировать для дальнейшей эксплуатации.

ДЭПЛ "Алроса" была построена на нижегородской верфи "Красное Сормово" и введена в строй в 1990 году. Однако вплоть до 1996 год данная ДЭПЛ полноценно не выходила в море из-за отсутствия на её борту аккумуляторных батарей! Но даже после того как на ней были установлены аккумуляторные батареи и она стала выходить в море, в 1998 её отправили на ремонт в Севастополь на 13-й судоремонтный завод.

А 21 ноября 2009 года, во время учений в Чёрном море, у данной ДЭПЛ отказала двигательная установка. Что примечательно, эта поломка случилась сразу после выхода "Алросы" летом 2009-го с очередного ремонта.

После завершения энного ремонта, "Алроса" приняла участие в учениях у берегов Испании, после которых, в июле 2011 года… встала на ремонт в Кронштадте.

Собственно, вот такая история "Алроса" до 2014 года, а именно, постоянные поломки, ремонты, опять поломки и ремонты. А всё из-за того, что данная ДЭПЛ никогда не пользовалась репутацией надёжной. Но настоящая эпопея началась в 2014, когда "Алросу" отправили на ремонт на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.

Дело в том, что ДЭПЛ планировали вывести из ремонта в 2015, но, что-то с ремонтом пошло не так и его завершение перенесли на 2016-й. Но в 2016 сроки продлили до 2017-го, а в 2017-м сразу до 2019-го.

Собственно, ремонт затянулся на годы и вот, внезапно, в мае 2022 выясняется, что ДЭПЛ "Алроса" выйдет на ходовые испытания в первом квартале этого года.

Как же так случилось, что ремонт, нежданно-негаданно завершился?

Ответ предельно прост – российской флотилии не хватает в Чёрном море потенциала. Её потери неоправданно и чрезмерно велики, а имеющихся кораблей и субмарин не достаточно для эффективного контроля акватории.

Неспособная быстро строить новые корабли, россия выводит в строй дефективные и недоделанные полу боевые единицы. И проблемная "Алроса" одна из таковых.

Ведь ни один ремонт не смог исправить её дефектов, а в нынешней ситуации, когда ремонтные работы и вовсе не были завершены, не исключено, что именно эта ДЭПЛ в ходе войны с Украиной станет первой потерянной российской субмариной. Причём потерянной в режиме, скажем так – самопотопления по техническим причинам.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15188

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