Пропагандисти брешуть, що Україна готується нападати на російські АЕС

російські новинні ресурси заявили, що в Києві нібито збираються «захопити або знищити АЕС, розташовані на території рф». Мовляв, про це свідчить заява колишнього першого заступника командувача ССО ЗСУ Кривоноса. російське видання Regnum пише:

- За твердженням Кривоноса, київські бойовики у відповідь на зайняття російськими військами Запорізької АЕС можуть здійснити атаки на атомні об’єкти в росії.

У своєму інтервʼю «5 каналу» Кривонос дійсно говорив про російські АЕС, зазначили журналісти StopFake.

- Вони розуміють лише силу. Вони також мають АЕС, може, навіть простіше не звільняти ЗАЕС, а захопити АЕС або вивести з ладу АЕС на території рф, – заявив він.

Але є одне але. Генерал-майор запасу Кривонос наразі не перебуває на військовій службі та не представляє офіційну позицію української армії. Його особисті міркування не можна вважати офіційною позицією ЗСУ або «анонсом атак».

Джерело: https://t.me/spravdi/28386

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