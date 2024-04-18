путин бросает все резервы в Украину

Азербайджанские СМИ сообщают, что россия начала выводить свои оккупационные войска с территории нагорного Карабаха, который с осени прошлого года полностью контролируется Азербайджаном. Оставленные российскими военными позиции занимает азербайджанская полиция. Это подтверждает и голос кремля – Д.Песков.

На начало 2021 года российская группировка в нагорном Карабахе насчитывала 1960 человек (по официальным данным). А вот по информации ряда армянских и азербайджанских СМИ, там с учетом "вспомогательного персонала" прибывало в два раза больше российских войск.

Вывод россией своих войск из Карабаха, это – демонстрация поражения кремля на Кавказе. И почему россия идет на этот шаг именно сейчас? Ведь хорошо известен принцип кремля: «мы никому и ничего не отдаем, особенно если там есть российские войска!»

Скорее всего, кремль идет на этот позор ради того, чтобы перекинуть вооружения и войска, что выводят из Карабаха, для захвата Украины. Очевидно, ситуация с резервами в рф совсем печальна, поэтому воинские части от Урала и до Владивостока стоят фактически пустые. Там остался охранный персонал и учебные центры, где обучают мобилизованных. Все войска уже в Украине.

Фактически, сейчас в Украине будет решаться судьба россии и ее лидера в.путина. Поэтому кремль готов бросить все имеющиеся резервы на захват Украины, пока нет мобилизации и Запад не помогает нам снарядами, военной техникой, ракетами и самолетами. Для россии - удобный момент.

Ближайший месяц для нас будет очень тяжелым. россия намерена полностью уничтожить энергетику, водные ресурсы, средства связи, управляемость страной. Фактически, хотят парализовать страну, склоняя украинское руководство и Запад пойти на путинские условия мира, равные капитуляции. О том, что такой вариант может быть хорошо понимают на Западе. Тогда в чем смысл затягивания военной помощи для Украины?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1735

Новости портала «Весь Харьков»