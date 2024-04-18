Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:15
Просмотров: 57

путин бросает все резервы в Украину

путин бросает все резервы в Украину

Азербайджанские СМИ сообщают, что россия начала выводить свои оккупационные войска с территории нагорного Карабаха, который с осени прошлого года полностью контролируется Азербайджаном. Оставленные российскими военными позиции занимает азербайджанская полиция. Это подтверждает и голос кремля – Д.Песков.

На начало 2021 года российская группировка в нагорном Карабахе насчитывала 1960 человек (по официальным данным). А вот по информации ряда армянских и азербайджанских СМИ, там с учетом "вспомогательного персонала" прибывало в два раза больше российских войск.

Вывод россией своих войск из Карабаха, это – демонстрация поражения кремля на Кавказе. И почему россия идет на этот шаг именно сейчас? Ведь хорошо известен принцип кремля: «мы никому и ничего не отдаем, особенно если там есть российские войска!»

Скорее всего, кремль идет на этот позор ради того, чтобы перекинуть вооружения и войска, что выводят из Карабаха, для захвата Украины. Очевидно, ситуация с резервами в рф совсем печальна, поэтому воинские части от Урала и до Владивостока стоят фактически пустые. Там остался охранный персонал и учебные центры, где обучают мобилизованных. Все войска уже в Украине.

Фактически, сейчас в Украине будет решаться судьба россии и ее лидера в.путина. Поэтому кремль готов бросить все имеющиеся резервы на захват Украины, пока нет мобилизации и Запад не помогает нам снарядами, военной техникой, ракетами и самолетами. Для россии - удобный момент.

Ближайший месяц для нас будет очень тяжелым. россия намерена полностью уничтожить энергетику, водные ресурсы, средства связи, управляемость страной. Фактически, хотят парализовать страну, склоняя украинское руководство и Запад пойти на путинские условия мира, равные капитуляции. О том, что такой вариант может быть хорошо понимают на Западе. Тогда в чем смысл затягивания военной помощи для Украины?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1735

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінкульт позбавив Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки
Сегодня 07:33    13
Оперативна інформація станом на 06.00 18 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:27    41
Детальний розподіл допомоги Україні з нового американського законопроекту
Сегодня 07:26    39
За матеріалами СБУ тюремний строк отримав рашист, який розстріляв мешканця Київщини під час боїв за столицю
Сегодня 07:24    41
В Лисичанске оккупант расстрелял двух местных жителей
Сегодня 07:06    81
10 хороших новин на 18 квітня
Сегодня 07:05    84
Транслювали пропаганду: ворожі хакери знову атакували українські телеканали
Сегодня 06:57    94
российские оккупанты несут рекордные потери, но все же наступают. Однако всему есть предел
Сегодня 06:47    113
УВАГА, фейк!
Сегодня 06:38    123
У москві готують провокацію проти України, пов'язану нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці
Сегодня 06:29    151
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 