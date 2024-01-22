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росія погрожує Західному світу вкрасти їх активи на суму 288 мільярдів доларів

росія погрожує Західному світу вкрасти їх активи на суму 288 мільярдів доларів

росія погрожує Західному світу вкрасти їх активи на суму 288 мільярдів доларів якщо вони конфіскують активи рф на своїй території — російські ЗМІ.

За підрахунками країни-окупанта, країни ЄС володіють 223,3 млрд дол активів, з яких офіційно належать:

● 98,3 млрд — Кіпру,

● 50,1 млрд — Нідерландам,

● 17,3 млрд — Німеччині,

● 16,6 млрд — Франції,

● 12,9 млрд — Італії.

Серед країн "Великої сімки" одним із найбільших інвесторів названо Велику Британію:

● Велика Британія — 18,9 млрд доларів,

● США — 9,6 млрд,

● Японія — 4,6 млрд,

● Канада — 2,9 млрд.

Джерело: https://t.me/znua_live/131235

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