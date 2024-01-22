росія погрожує Західному світу вкрасти їх активи на суму 288 мільярдів доларів якщо вони конфіскують активи рф на своїй території — російські ЗМІ.

За підрахунками країни-окупанта, країни ЄС володіють 223,3 млрд дол активів, з яких офіційно належать:

● 98,3 млрд — Кіпру,

● 50,1 млрд — Нідерландам,

● 17,3 млрд — Німеччині,

● 16,6 млрд — Франції,

● 12,9 млрд — Італії.

Серед країн "Великої сімки" одним із найбільших інвесторів названо Велику Британію:

● Велика Британія — 18,9 млрд доларів,

● США — 9,6 млрд,

● Японія — 4,6 млрд,

● Канада — 2,9 млрд.

Джерело: https://t.me/znua_live/131235

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