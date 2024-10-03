російські кіберзлочинці Evil Corp. опинилися під санкціями з боку США, Великої Британії та Австралії

Кіберугрупування «Корпорація зла» (Evil Corp.) відповідальна за розробку і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення Dridex, а також зараження комп'ютерів з метою викрадення облікових даних із сотень банків та інших фінансових установ у понад 40 країнах світу.

У повідомленнях (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623) Міністерства фінансів США та пресслужби уряду Британії наголошується, (https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-members-of-notorious-evil-corp-cyber-crime-gang-after-lammy-calls-out-putins-mafia-state) що в результаті цих атак американські та міжнародні фінансові установи та їхні клієнти зазнали збитків на суму понад $100 мільйонів.

З-поміж інших під санкції потрапили:

• максим якубець – тривалий час керував діяльністю групи і розвивав міцні зв'язки між Evil Corp та російськими фсб і гру;

• ексофіцер фсб едуард бендерський, друг якубця олександр риженков, якого США звинувачують у використанні варіанту програми-вимагача BitPaymer для атаки на американських громадян;

• віктор якубець – батько максима якубця.

Загалом Велика Британія застосувала санкції проти 16 членів угруповання. Їм заморозять активи і заборонять в'їзд до країни.

Джерело: https://t.me/spravdi/41888

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