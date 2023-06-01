Россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами – силы ПВО уничтожили все воздушные цели, - сообщили в КГВА

В результате падения обломков в Деснянском районе столицы на поликлинику и близстоящий многоэтажный дом, 3 человека погибли (среди них двое детей), еще 14 получили ранения: 9 госпитализировали, пятеро получили помощь на месте. Погибшим от рук россиян детям было ориентировочно 5-6 и 12-13 лет

В Днепровском районе Киева обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть

В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Джерело: https://t.me/u_now/99151

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