Шахраї вдавали з себе "Укрпошту" для обману: викрито нову схему з марками

Шахраї створили акаунти на віртуальних майданчиках і заробляють, продаючи NFT начебто від "Укрпошти". Одну з їхніх сторінок знайшли на найбільшій торгівельній NFT-платформі Opensea.

Про це повідомили в "Укрпошті". NFT – це криптографічний токен, що використовується для представлення права власності на актив. Використання технології блокчейн об’єднує його з криптовалютою, але на відміну від біткоїна та інших криптомонет NFT є невзаємозамінним, тобто унікальним.

"Повідомляємо вам, що станом на 3 липня 2024 року Укрпошта не випускала NFT-марки. Таким чином, всі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою", – зазначили в "Укрпошті".

Один з шахрайських магазинів виявили на Opensea, що є найпопулярнішим NFT-майданчиком в індустрії віртуальних активів. На цьому тлі поштовий оператор нагадав колекціонерам про єдині електронні канали, де можна придбати офіційні марки від Укрпошти:

• інтернет-майданчик Postmark;

• офіційний онлайн-магазини на Ebay;

• офіційний онлайн-магазини на Amazon.

Та слід зазначити, що ставку саме на NFT кібершахраї зробили через те, що наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про випуск поштових марок у NFT-форматі. Це свідчить про те, "Укрпошта" дійсно планує продавати електронні марки.

Джерело: obozrevatel.com

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