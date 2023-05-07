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Щось прилетіло на аеродром «Гвардійське»

Щось прилетіло на аеродром «Гвардійське»

Андрій Цаплієнко:

За даними моїх джерел, попри заяви гауляйтера Аксьонова про збиття двох українських ОТР «Грім», щось сьогодні прилетіло на аеродром «Гвардійське».

На той момент на авіабазі знаходились.

Ракетний комплекс С-300 - 6 штук;

РЛС різних типів - 6 штук

Штурмовик Су-25 - 10 штук;

Бомбардувальник Су-24 - 8 штук;

Літак управління Іл-18 - 1 штука.

А також багато автомобільної техніки, складів боєприпасів та сховищ пального.

Що з цього пошкоджено, потребує уточнення.

Чим дотягнулись, теж неясно.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31256

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