Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 72

Сотрудники ЗАЭС предупреждают о возможности ужасной катастрофы, - Sky News

Сотрудники ЗАЭС предупреждают о возможности ужасной катастрофы, - Sky News

Два работника ЗАЭС анонимно рассказали журналистам, что уровень военной активности россиян резко возрос.

«Полтора месяца назад на электростанции было вдвое меньше войск, а сейчас их вдвое больше. Значит, они готовятся к контрнаступлению».

При этом Россия целенаправленно атакует линии электропередач, необходимые для безопасности станции, чтобы нарушить энергоснабжение Украины.

Работники станции предупредили о потенциальных ужасающих последствиях аварийной ситуации, указывая на возможное радиоактивное загрязнение и большую зону заражения, превышающую размеры Чернобыля и Фукусимы.

Джерело: https://t.me/u_now/99107

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ISW, 31 мая
Сегодня 08:08    18
«Нас как распетрушило, на...!» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:07    23
У росії залишилось 706 ракет великої дальності
Сегодня 07:58    35
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня
Сегодня 07:48    48
СБУ арештувала активи ще одного депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 млн грн
Сегодня 07:39    54
У захопленому порту Бердянська росіяни вантажать на кораблі зерно та метал
Сегодня 07:30    59
Лубінець: Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених
Сегодня 07:20    56
Россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами
Сегодня 07:15    80
росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів
Сегодня 07:02    76
Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:01    64
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 