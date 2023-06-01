Сотрудники ЗАЭС предупреждают о возможности ужасной катастрофы, - Sky News

Два работника ЗАЭС анонимно рассказали журналистам, что уровень военной активности россиян резко возрос.

«Полтора месяца назад на электростанции было вдвое меньше войск, а сейчас их вдвое больше. Значит, они готовятся к контрнаступлению».

При этом Россия целенаправленно атакует линии электропередач, необходимые для безопасности станции, чтобы нарушить энергоснабжение Украины.

Работники станции предупредили о потенциальных ужасающих последствиях аварийной ситуации, указывая на возможное радиоактивное загрязнение и большую зону заражения, превышающую размеры Чернобыля и Фукусимы.

Джерело: https://t.me/u_now/99107

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