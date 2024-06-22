США дозволили Україні бити американською зброєю по росії на глибину не більше 100 км? — Washington Post

В четвер представник Пентагону Чарлі Дітц пояснив, що США дали Києву згоду на використання американського озброєння для ударів у відповідь по території рф там, де російська армія робить спроби вторгнутися на територію України. Це включає дозвіл використовувати американські ППО для того, щоб збивати російські літаки, які перебувають у повітряному просторі росії, але збираються атакувати територію України.

"Це не питання географії або певного радіусу [застосування озброєння], це питання здорового глузду. Якщо росія атакує Україну з-за кордону, то Україна повинна мати можливість завдати удару у відповідь по об'єктах, які атакують її, перебуваючи з того боку кордону", — зазначив Дітц.

Однак, за словами двох неназваних українських чиновників, йдеться про зону у 100 км. До неї не потрапляють ключові російські авіабази, з яких злітають літаки, що несуть керовані авіабомби, які становлять тепер найбільшу небезпеку і для військових, і для цивільних, зазначають джерела Washington Post.

Заборона на застосування американського озброєння для ударів по території росії, яка діяла два роки, дала їй змогу створити захищену зону, з якої вона обстрілювала прикордонні райони України, нагадує видання.

Отриманий три тижні тому дозвіл "виразно змінив ситуацію, особливо безпосередньо на лінії фронту", цитує Washington Post джерело в українських військових колах. Зокрема, на неї вплинуло знищення за допомогою американських HIMARS російських комплексів С-300/С-400 недалеко від кордону. Ракетні обстріли Харкова після цього припинилися, цитує видання міського голову Ігоря Терехова.

Джерело: https://t.me/znua_live/154019

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Полный перевод статьи из Washington Post (дякуємо Google)

https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/21/ukraine-firing-range-us-weapons-russia/

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Официальные лица заявляют, что ограничения США выводят ключевые российские авиабазы ​​за пределы досягаемости

Разрешение Украине поражать цели в России с помощью американского оружия уменьшило количество ракетных обстрелов Харькова, но не остановило самолеты, сбрасывающие смертоносные планирующие бомбы.

ХАРЬКОВ, Украина — Новая политика США, позволяющая Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории России, привела к сокращению некоторых российских атак, но по-прежнему ограничивает дальность настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам, заявили два украинских чиновника. Эти аэродромы используются российскими самолетами, которые сбрасывают смертоносные планирующие бомбы, которые сейчас наносят наибольший ущерб военным позициям и гражданскому населению.

Украинские официальные лица заявили, что Соединенные Штаты ограничили Украину стрельбой на расстоянии менее 100 километров или примерно 62 миль от границы. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично говорить о правиле. Официальные лица США отказались уточнить ограничение, но заявили, что утверждение украинцев о расстоянии менее 100 километров неверно.

«США согласились разрешить Украине стрелять из предоставленного США оружия по России туда, куда прибывают российские войска, пытаясь захватить украинскую территорию», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц. «Речь идет не о географии или определенном радиусе, но если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы».

Украине также разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, «если они собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству», сказал Дитц.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул это в интервью PBS, заявив: «Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы».

Хотя чиновники в Киеве не хотят, чтобы их считали публично противоречащими своим американским коллегам, ясно, что украинские военные не верят, что у них есть такая свобода действий, как кажется, предполагают заявления представителей Белого дома и Пентагона.

А результаты украинских ударов за три недели с тех пор, как Вашингтон одобрил просьбу Украины использовать определенные западные вооружения для нанесения ударов по российской территории, подтверждают украинское описание значительно ограничительной дальности.

Институт изучения войны (ISW), вашингтонский аналитический центр, сообщил в этом месяце, что политика США, ограничивающая использование Украиной американского оружия в России, фактически создала «огромное убежище… которое Россия использует для защиты своих боевых сил». службы управления, материально-технического обеспечения и тылового обеспечения, которые российские военные используют для ведения своих военных операций на Украине».

Один представитель украинского министерства обороны заявил, что разрешение использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России «определенно изменило ситуацию. Противник это, конечно, почувствовал, особенно непосредственно на линии фронта».

Но чиновник добавил: «Ни дальность, ни категория [оружия] не являются достаточными».

В своем отчете ISW заявило, что ослабление ограничений США в районах, близких к Харькову, сократило российское «наземное убежище» — территорию, все еще вне досягаемости Украины для американского оружия — всего на 15 процентов, по сути, сохранив военное преимущество России над Украиной.

По данным ISW, для нападения была разрешена только «небольшая территория вдоль российско-украинской международной границы» в России.

ISW заявил, что в войне на истощение, которая привела к огромным потерям среди гражданского населения, можно сделать гораздо больше, чтобы уменьшить преимущество России. «Изменение политики США, хотя и является шагом в правильном направлении, само по себе недостаточно и неспособно подорвать российские операции в масштабе», — говорится в сообщении.

По словам местных чиновников, после изменения политики США Харьков, второй по величине город Украины, получил столь необходимую передышку после нескольких месяцев беспощадных обстрелов российских ракет.

На кадрах, сделанных в начале июня из российской Белгородской области прямо за границей, видно, как украинские военные нанесли удар с использованием предоставленной США ракетной системы HIMARS по российской системе С-300/400, сообщает ISW.

Удары по пусковым точкам С-300 и С-400 сократили число ракетных обстрелов города Харькова с 25 в мае до нуля в этом месяце, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Ситуация сильно изменилась» в городе, который находится всего в 19 милях от российской границы, после снятия ограничений США, сказал Терехов.

Тем не менее, мэр заявил, что его город остается «под постоянной угрозой» от планирующих бомб — модифицированного оружия советских времен, которое Россия сбрасывает с самолетов.

Бомбы могут весить тысячи фунтов и оснащены системами наведения. Обычно их сбрасывают с расстояния более 15 миль за российской границей, но самолеты взлетают с баз, расположенных дальше, за пределами одобренной США дальности удара.

Только в мае Россия выпустила более 3200 таких бомб по Украине, заявил в прошлом месяце президент Владимир Зеленский. Украинские системы ПВО с трудом перехватывают бомбы.

В этом месяце Россия выпустила шесть планирующих бомб по Харькову, в результате чего один человек погиб и семь получили ранения, сказал Терехов. Многие другие нацелились на военные позиции.

Украина ждет свою первую партию истребителей F-16 американского производства, которые могли бы помочь удержать Россию от сброса такого большого количества бомб. Украина также разрабатывает собственные подобные бомбы для сброса на российские позиции, хотя неясно, насколько они эффективны.

Однако прямо сейчас официальные лица говорят, что неспособность Украины сдерживать атаки российских планирующих бомб является главным недостатком в остальном эффективном изменении политики США.

Это изменение «помогло уменьшить террористические удары по Харькову», сказал другой украинский чиновник. «Вот почему мы говорим, что большее расстояние для нас поможет гораздо больше сократить… способность Путина продолжать эту войну».

Более двух лет администрация Байдена отказывалась разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для поражения целей внутри России, ссылаясь на опасения прямого конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Вместо этого Украина ограничилась применением американского оружия по целям на оккупированной Россией Украине.

Правила изменились в прошлом месяце после того, как Россия начала новое вторжение через границу в Харьковскую область, вынудив тысячи людей покинуть свои дома и вызвав опасения по поводу наступления на Харьков.

Обе стороны понесли большие потери. Украине удалось не дать российским войскам захватить значительную территорию, но бои в приграничных районах продолжаются.

Однако даже в соответствии с новыми правилами президент Байден отказался дать зеленый свет использованию американского оружия большой дальности, такого как армейская тактическая ракетная система (ATACMS), оставив Украине продолжать полагаться на свои собственные самодельные беспилотники для нанесения ударов вглубь России. .

В прошлом месяце в Харькове произошли нападения, в результате которых 39 человек погибли и 239 получили ранения. Терехов назвал это «ужасающей катастрофой». Вашингтон объявил об изменении политики 30 мая, и через несколько дней в Харькове резко сократилось количество воздушных тревог и российских атак.

Несмотря на относительное улучшение ситуации, Харькову срочно необходимы усовершенствованные средства противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от атак планирующих бомб, сказал Терехов.

"Для нас сейчас этот вопрос является вопросом жизни", - сказал он. «Если у нас будут самые современные системы ПВО и если у нас будут современные самолеты, то они будут бояться использовать эти самолеты, потому что их можно сбить, и они не смогут подойти близко к границе».

Воздушные базы вблизи границы дают России большое преимущество, и в апреле исследователь из открытых источников под ником RedIntelPanda разместил на X спутниковые снимки, показывающие строительство новой базы на юге России с взлетно-посадочной полосой длиной 5900 футов.

Аэродром находится недалеко от военно-логистического узла возле Алексеевки, города в Белгородской области, примерно в 45 милях от границы с Украиной.

Военные чиновники признали, что изменение политики кардинально изменило жизнь в Харькове, но заявили, что оно не защитило украинские военные позиции от регулярных атак планирующих бомб.

Пресс-офицер 14-й бригады майор Надежда Замрыга сообщила, что войска, сражающиеся под Купянском на северо-востоке Харьковской области, продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны зенитных ракет, планирующих бомб и неуправляемых ракет.

Смена Байдена позволила Украине нацеливаться на «районы сосредоточения техники и места, откуда наносятся ракетные удары по территории Украины; ни одна ракета С-300 не поразила Харьков. Это факт», — заявил Денис Ярославский, командир разведывательного батальона 57-й украинской бригады. «В то же время это существенно не изменило ситуацию непосредственно на линии фронта».

«Город Волчанск, — добавил он, — продолжает разрушаться авиабомбами, артиллерией и всем остальным, что у них есть».

Алекс Хортон из Вашингтона внес свой вклад в подготовку этого отчета.

Новости портала «Весь Харьков»