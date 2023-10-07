Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 21

Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс', випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму

Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу Онікс, випущеними з берегового ракетного комплексу Бастіон в тимчасово окупованому Криму

Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Унаслідок удару постраждало четверо людей, — голова ОВА Олег Кіпер.

"Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив чиновник.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/15769

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Що входить до аптечки стандарту IFAK та як її вміст співвідноситься з протоколом надання допомоги?
Сегодня 08:34    10
Мэр Сум на свободе, его обвинения оказались ложными, а задержание «с поличным» скомпилировано
Сегодня 08:23    33
Зарплаты военным в октябре выплатят в срок, - глава бюджетного комитета Пидласа
Сегодня 08:12    50
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:06    58
«Вернусь - я сожгу этот российский паспорт» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:01    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    64
Генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо нардепів Дмитрука та Куницького
Сегодня 07:50    80
Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал шаг президента Словакии Зузаны Чапутовой, выступившей против намерения Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи — Radio Prague International
Сегодня 07:40    76
Втеча російського флоту до Абхазії не врятує його від поразки. Центр стратегічних комунікацій пояснює
Сегодня 07:30    84
КНДР почала постачати росії артилерію для війни проти України — CBS News із посиланням на джерела
Сегодня 07:23    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 