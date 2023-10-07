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Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс', випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму
Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Унаслідок удару постраждало четверо людей, — голова ОВА Олег Кіпер.
"Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив чиновник.
Джерело: https://t.me/c/1844171976/15769