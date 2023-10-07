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Втеча російського флоту до Абхазії не врятує його від поразки. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Втеча російського флоту до Абхазії не врятує його від поразки. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Так званий «президент Республіки Абхазія» Аслан Бжанія розповів про рішення створити пункт постійної дислокації чф рф в Очамчирі.

▶️ Абхазія – це незаконно окупована росією територія Грузії. Де встановлена нелегітимна російська адміністрація, яка вдає з себе «владу незалежної республіки».

▶️ Україна підтримує територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Абхазькою Автономною Республікою.

▶️ москва продемонструвала, що не цінує нейтралітет Грузії у російсько-українській війні, і що стратегія нинішньої офіційної влади в Тбілісі «не провокувати москву» не вбереже Грузію від продовження російської експансії.

▶️ росія облаштовує військово-морську базу в тимчасово окупованій абхазькій Очамчирі для евакуації сил флоту з тимчасово окупованого Криму.

▶️ Втеча чф рф з Криму – це наслідок успішних українських атак по російським кораблям та військовій інфраструктурі, зокрема по штабу в Севастополі. Сили оборони України наближають деокупацію Криму.

Джерело: https://t.me/spravdi/33820

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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