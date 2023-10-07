Втеча російського флоту до Абхазії не врятує його від поразки. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Так званий «президент Республіки Абхазія» Аслан Бжанія розповів про рішення створити пункт постійної дислокації чф рф в Очамчирі.

▶️ Абхазія – це незаконно окупована росією територія Грузії. Де встановлена нелегітимна російська адміністрація, яка вдає з себе «владу незалежної республіки».

▶️ Україна підтримує територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Абхазькою Автономною Республікою.

▶️ москва продемонструвала, що не цінує нейтралітет Грузії у російсько-українській війні, і що стратегія нинішньої офіційної влади в Тбілісі «не провокувати москву» не вбереже Грузію від продовження російської експансії.

▶️ росія облаштовує військово-морську базу в тимчасово окупованій абхазькій Очамчирі для евакуації сил флоту з тимчасово окупованого Криму.

▶️ Втеча чф рф з Криму – це наслідок успішних українських атак по російським кораблям та військовій інфраструктурі, зокрема по штабу в Севастополі. Сили оборони України наближають деокупацію Криму.

Джерело: https://t.me/spravdi/33820

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