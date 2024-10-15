У Німеччині фіксують зростання активності спецслужб росії

Влада Німеччини фіксує посилення активності російських спецслужб, випливає з інтерв'ю міністерки внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, оприлюдненого у діловій газеті Handelsblatt у понеділок, 14 жовтня.

"Ми бачимо, що путінський режим стає дедалі агресивнішим", - заявила Фезер у зв'язку з цим.

Водночас міністерка наголосила, що російські розвідувальні служби послабилися в Німеччині завдяки висилці з країни цілої низки агентів рф.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27756

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