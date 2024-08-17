У росії представили дрон "Мотильок", здатний нести 250-кілограмові ФАБи — "Мілітарний"

Двигуни потужністю 60 кВт дозволяють дрону підіймати понад 200 кг корисного навантаження та скидати його на висоті близько 100 метрів.

Окрім авіаційних бомб, він може використовуватись також для скидання інших засобів ураження вагою до 200 кг, які підходять під його бортові кріплення.

Також на дрон можна встановлювати засоби РЕБ або оптичні системи для ведення розвідки.

Дрон містить як російські, так і західні компоненти, серед яких батареї, а також контролер управління.

Наразі дрон проходить заводські випробування задля підтвердження надійності конструкції та характеристик.

У разі успішного звершення випробувань його виробництво розгорнуть в інжиніринговому центрі "Совелмаш" у москві.

Джерело: https://t.me/znua_live/162328

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