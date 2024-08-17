Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 126

У росії представили дрон "Мотильок", здатний нести 250-кілограмові ФАБи — "Мілітарний"

У росії представили дрон Мотильок, здатний нести 250-кілограмові ФАБи — Мілітарний

Двигуни потужністю 60 кВт дозволяють дрону підіймати понад 200 кг корисного навантаження та скидати його на висоті близько 100 метрів.

Окрім авіаційних бомб, він може використовуватись також для скидання інших засобів ураження вагою до 200 кг, які підходять під його бортові кріплення.

Також на дрон можна встановлювати засоби РЕБ або оптичні системи для ведення розвідки.

Дрон містить як російські, так і західні компоненти, серед яких батареї, а також контролер управління.

Наразі дрон проходить заводські випробування задля підтвердження надійності конструкції та характеристик.

У разі успішного звершення випробувань його виробництво розгорнуть в інжиніринговому центрі "Совелмаш" у москві.

Джерело: https://t.me/znua_live/162328

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надавати Києву дозвіл на запуск ракет Storm Shadow
Сегодня 11:42    64
Оперативна інформація станом на 08.00 17.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 10:40    108
18 уражених суден рф за півтора роки ― як діє український ударний дрон MAGURA V5
Сегодня 10:35    96
Генералов могут ожидать уголовные дела за провал обороны Курской области
Сегодня 10:12    135
Школьников россии не пускают в старшие классы после требования путина отправить всех на заводы
Сегодня 10:00    140
К 10-му дню операции в Курской области определились её главные бенефициары
Сегодня 09:36    155
Вторгнення України у росію - найгірший кошмар путіна
Сегодня 09:01    159
СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, яка працювала на рф у Херсоні
Сегодня 08:49    125
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:33    132
За матеріалами ДБР засуджено двох зрадників, ще 11 перебіжчиків чекають на правосуддя
Сегодня 08:27    108
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 