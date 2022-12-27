«Убивать гражданских, особенно подозрительных детей»: перехват

Перехваты разговоров россиян, находящихся в Украине, с родственниками, демонстрируют, насколько серьезны их психические отклонения, связанные с воздействием роспропаганды. Также эти перехваты – свидетельство военных преступлений против гражданских.

Военнослужащий рф по имени Александр, находящийся в Харьковской обл., рассказал родителям, что они планируют «идти на Харьков», при этом у них нет офицеров с ними на позициях, «только три лейтенанта молодых, и они в шоке с того, что происходит».

Мать спросила рашиста, правда ли, что украинцы ненавидят русских. Он ответил, что украинцы не воюют, а «только негры и поляки». Признался, что местные жители скидывают ВСУ координаты армии рф. Сказал, что если возле них будет проходить гражданский, то у них приказ – насмерть, особенно подозрительные дети от 13 до 20 лет, также военнослужащим рф разрешено брать любого гражданского в плен.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8549

Новости портала «Весь Харьков»