На озброєння українського війська прийнято далекобійні гвинтівки Snipex

Гвинтівка Snipex T-REX 14.5×114 та Snipex Alligator 14.5×114

На озброєння Збройних сил України прийняті дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5х114 мм.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

«Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. Гвинтівки прийняті на озброєння ЗСУ», — йдеться в повідомленні компанії-виробника.

Обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки.

Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить віддачу під час пострілу.

Гвинтівки Snipex T-REX 14.5×114

Габарити також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів.

Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно.

Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.

Гвинтівка Snipex Alligator

Болтова гвинтівка 14.5×114 з магазинною подачею набоїв.

Гвинтівка з магазинним живленням, що забезпечує підвищену швидкість стрільби. Магазин на п’ять набоїв.

Гвинтівка Snipex Alligator 14.5×114

Ствол плаваючий, на момент вильоту кулі знаходиться у вільному відкоті. Відбій гаситься шляхом ДГК, дії ізолятору відбою та оптимально збалансованої ваги.

Ствольна коробка виконана зі сталі, напрямні поверхні затвора у ствольній коробці хромовані. Канал ствола і патронник хромовані.

Сошки розташовані на ковзаючій опорі ствола. Регульовані по висоті, мають 4 позиції фіксації. Для транспортування складаються.

Гвинтівка має регульований по висоті упор для щоки, який легко перевстановлюється праворуч або ліворуч відносно осі гвинтівки.

Гвинтівка має ручку для переноски. Для перенесення гвинтівки зі встановленим глушником положення ручки можна змінити.

Упор під щоку, задник приклада і рукоятки виготовлені із сучасних, стійких до спрацювання полімерних матеріалів.

Гвинтівка за декілька хвилин легко розбирається для транспортування. Складається у звичайний збройовий кейс.

Гвинтівка Snipex T-REX

Гвинтівка 14.5×114 розроблення для враження рухомих і нерухомих цілей, у тому числі легко броньованих.

Влучність забезпечується за рахунок плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті.

Гвинтівка Snipex T-REX 14.5×114

Відбій гаситься шляхом використання камерного дулового гальма-компенсатора (ДГК), дії ізолятору відбою, короткого відката та оптимально збалансованої ваги.

Компонування за схемою булпап: затворна група розміщується позаду спускового гачка.

Замикання ствола здійснюється поздовжньо-ковзним поворотним затвором, 13 бойових упорів розташовані у три ряди та забезпечують жорстке замикання ствола.

Під час заряджання набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі.

Гвинтівка має регульований по висоті підщічник, рейку Picatinny та складні сошки. Сошки кріпляться на опорі, яка ковзає по стволу.

Додаткова задня опора регульована, передбачає можливість точного налаштування.

Гвинтівка має ручку для переноски.

Підщічник, задник приклада і рукоятки виготовлені із сучасних, стійких до спрацювання полімерних матеріалів.

Поверхня гвинтівки покрита спеціальною збройовою фарбою Сerakote.

Snipex — це бренд, під яким із 2014 року український виробник ТОВ «ХАДО-Холдинг» виготовляє великокаліберну вогнепальну зброю.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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