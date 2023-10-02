Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 01 по 02 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 51 оперативний виїзд, з яких:

43 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – чергування;

3 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів.

Близько 09:00 ворог завдав обстрілів по території покинутого агропідприємства в селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої складської будівлі. Загальна площа пожежі складала близько 1800 кв.м. До гасіння пожеж залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 13:15 пожежу ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

О 16:57 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали на гасіння пожежі сухої трави, яку підпалили ворожі снаряди на відкритій території у м. Вовчанську. Площа пожежі склала 2 га. Вогонь ліквідований о 18:45.

Біля 23:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пожежі сталися на території 2-х сусідніх приватних домоволодінь. Горіла господарча будівля і житловий будинок. Загальна площа горіння склала 140 кв.м. О 01:10 рятувальники 44-ї і 14-ї ДПРЧ локалізували та о 02:10 ліквідували вогонь.

Вже 2 жовтня, о 00:16, рятувальники 60-ї ДРПЧ з селища Борова та їхні колеги з Луганщини виїхали до села Підлиман, яке також зазнало обстрілів. Там на приватному подвір’ї зайнявся двоповерховий житловий будинок, 2 гаражі і літня кухня. На час прибуття підрозділів ДСНС вогонь встиг охопити площу 800 кв.м. Його вдалось приборкати о 04:45. Постраждалих немає.

О 14:55 стало відомо про підрив комбайну на невідомому вибухонебезпечному пристрої під час польових робіт. Подія сталась поблизу с. Донець Слобожанської громади. Внаслідок вибуху комбайн загорівся. До того ж він розповсюдився на пожнивні залишки кукурудзи, які горіли на площі півгектара. Вогонь о 16:20 загасили бійці Луганського гарнізону ДСНС.

28 із 43-х пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 1 з них спричинили ворожі обстріли, решту – люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

1 жовтня надійшла інформація про те, що 51-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася вдень 29 вересня у лісі поблизу с. Оскіл Ізюмського району. Чоловік, 1971 року народження, підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухові травми, тілесні ушкодження ніг та рук. Звернувся до медиків постраждалий лише наступного дня. Його стан середньої тяжкості. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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